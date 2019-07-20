ЕС сделал заявление по захвату британского танкера Ираном

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз призывает Ираннемедленно отпустить задержанное судно в Персидском заливе. Такоезаявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС всубботу, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержание иранскими властями двух судов в Ормузскомпроливе вызывает глубокую обеспокоенность», - говорится в заявлении.

Во внешнеполитической службе ЕС отметили, что «такоеразвитие событий, на фоне и без того напряжённой ситуации, сопряжено с рискомдальнейшей эскалации и подрывает текущую работу по поиску способаурегулирования нынешней напряжённости».

«Мы настоятельно призываем немедленно освободитьоставшееся судно и его команду и призываем к сдержанности, чтобы избежатьдальнейшей напряжённости. Свобода судоходства должна соблюдаться», - отмечаетсяв документе.

Напомним, Корпус стражей Исламской Республики сообщил о задержаниибританского танкера в Ормузском проливе в пятницу в связи с нарушениеммеждународных морских правил.