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    ЕС сделал заявление по захвату британского танкера Ираном

    20 Июля 2019, 21:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз призывает Ираннемедленно отпустить задержанное судно в Персидском заливе. Такоезаявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС всубботу, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задержание иранскими властями двух судов в Ормузскомпроливе вызывает глубокую обеспокоенность», - говорится в заявлении.

    Во внешнеполитической службе ЕС отметили, что «такоеразвитие событий, на фоне и без того напряжённой ситуации, сопряжено с рискомдальнейшей эскалации и подрывает текущую работу по поиску способаурегулирования нынешней напряжённости».

    «Мы настоятельно призываем немедленно освободитьоставшееся судно и его команду и призываем к сдержанности, чтобы избежатьдальнейшей напряжённости. Свобода судоходства должна соблюдаться», - отмечаетсяв документе.

    Напомним, Корпус стражей Исламской Республики сообщил о задержаниибританского танкера в Ормузском проливе в пятницу в связи с нарушениеммеждународных морских правил.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз Иран Великобритания
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