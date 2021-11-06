ЕС решил исключить Украину из «зеленого списка» из-за вспышки Covid-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ЕС согласовал исключение Украины из «зеленого списка» стран из-за роста заболеваемости коронавирусом и общего ухудшения ситуации вокруг Covid-19 в Европе. Об этом 5 ноября сообщил МИД Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

«Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только путешествий, - говорится на сайте ведомства. - ЕС регулярно обновляет «зеленый перечень» и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень».

Ожидается, что решение ЕС вступит в силу на следующей неделе. Украина находилась в зеленом списке с 15 июля. Граждане стран из этого перечня могут въезжать в Европу без ограничений (например, для туристических поездок). Как правило, этот список пересматривается каждые две недели.

За последнюю неделю на Украине среднесуточная заболеваемость коронавирусом превысила 23 тысячи случаев. Только четвертого ноября было зафиксировано почти 28 с половиной тысяч случаев Covid-19.

Эту волну уже называют наиболее смертоносной за все время с начала пандемии (в среднем на Украине от коронавируса умирают около 700 человек в день). Во время прошлых пиков среднесуточная смертность была значительно ниже - от 200 до 400 человек.

Большинство регионов Украины переведены в «красную зону». Там введен ряд жестких ограничений, включая запрет на работу ресторанов, бассейнов и спортзалов, переход на дистанционное обучение в школах. Послабления частично распространяются на тех, у кого есть вакцина.



