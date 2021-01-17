ЕС рассматривает внедрение «паспорта вакцинации» от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за внедрение сертификата о вакцинации, который был бы признан во всех государствах-членах Европейского Союза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Совершенно необходимо иметь сертификат о вакцинации», - сказал У.Ляйен на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коста.

«Это медицинская необходимость», - сказала глава Европейской Комиссии.

Тем не менее, по словам Урсулы фон дер Ляйен, в ходе дебатов следует обсудить какие права человека могут пострадать при введении такого документа.

Несколько государств-членов ЕС уже предупредили, что такой «паспорт вакцинации» может стать источником дискриминации, поскольку он может владельцам иметь возможность свободно путешествовать по Европе, в то время как другие, все еще ожидающие своей очереди на вакцинацию, не будут иметь такого же права.

В то же время некоторые государства Союза продвигают данный проект с тем, чтобы возобновить туризм и упростить перемещение путешественников между странами в период пандемии.

«Всегда важно найти справедливый баланс. Например, можно объединить сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус - для тех, кто еще не получил доступ к вакцине», - предложила У.Ляйен, призывая к соглашениям на европейском уровне.

21 января главы правительств ЕС встретятся в режиме видеоконференции, чтобы обсудить последние события в связи с кризисом коронавируса и возможность создания паспорта вакцинации.



