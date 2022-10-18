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    ЕС производит рекордный объем ветровой и солнечной энергии

    18 Октября 2022, 11:27

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Ветровая и солнечная энергия составила рекордные 24 % от общего объема производства электроэнергии в Европейском союзе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Согласно отчетам аналитических центров по климату E3G и Эмбер, рост мощностей по производству возобновляемой энергии позволил 27 странам ЕС сэкономить 99 млрд евро на импорте газа в период с марта по сентябрь текущего года, что на 11 млрд евро больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Рост возобновляемых источников энергии направлен на снижение зависимости от российского газа, доля которого в 2020 году составила 41 % импорта ЕС.

    Согласно отчету, 19 из 27 государств-членов ЕС достигли рекордной выработки ветровой и солнечной энергии с марта.

    В Польше наблюдался наибольший процентный прирост в годовом исчислении на 48,5 %, в то время как в Испании был зафиксирован наибольший абсолютный прирост выработки на 7,4 тераватт-часа (ТВтч). Только Испания избежала затрат на импорт газа в размере 1,7 млрд евро.

    С марта по сентябрь этого года от ветра и солнца было произведено 345 ТВтч электроэнергии по всему ЕС – рекордный рост в годовом исчислении на 13 %. Общая мощность возобновляемых источников энергии была бы намного выше, если бы производство гидроэлектроэнергии не сократилось на 21 % из-за засух этим летом.

    Однако аналитические центры предупредили, что доля газа составила около 20 % электроэнергии ЕС за тот же период, что обошлось примерно в 82 млрд евро.

    В сентябре 2022 года затраты на энергоносители выросли на 40,8 % по сравнению с прошлым годом, что составило 36% от общих показателей инфляции в ЕС.

    Ключевая идея доклада проста: «Больше возобновляемых источников энергии, меньше инфляции».

    Увеличение использования возобновляемых источников энергии последовало за майским предложением Европейской комиссии «RePowerEU», которая увеличила целевой показатель использования возобновляемых источников энергии с 40 % до 45 % от общего энергобаланса к 2030 году.


    Фото:edition.cnn.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Энергетика Евросоюз Европа Мировые новости Зеленая энергетика
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