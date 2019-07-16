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    ЕС принял меры в отношении Турции в связи с бурением кипрского шельфа

    16 Июля 2019, 12:35

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - ЕС объявил о ряде мер ограничительного характера в отношении Турции из-за буровой активности в исключительной экономической зоне Кипра. Об этом говорится в выводах Совета ЕС по иностранным делам, опубликованных вечером в понедельник, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работТурции Совет ЕС принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющемусоглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации идругие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией», -говорится в выводах.

    Совет ЕС также одобрил предложение Еврокомиссии сократитьобъем помощи Турции по подготовке к вступлению в ЕС на 2020 год и предложилЕвропейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность вТурции.

    «Совет ЕС продолжает заниматься этим вопросом и всоответствии с выводами Европейского совета от 20 июня, предлагает верховномупредставителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Европейскойкомиссии продолжить работу над вариантами целевых мер в свете продолжающихсябуровых работ в Восточном Средиземноморье. Совет будет внимательно следить заразвитием событий и при необходимости вернется к этому вопросу», - сказано вдокументе.

    Совет ЕС выразил сожаление, что, несмотря нанеоднократные просьбы Евросоюза прекратить бурение в Восточном Средиземноморье,Турция продолжает буровые работы на запад от Кипра и предприняла вторуюоперацию по бурению к северо-востоку от Кипра в пределах его территориальныхвод.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Турция Евросоюз
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