Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    ЕС предоставляет первую помощь населению, пострадавшему от нагорно-карабахского конфликта

    2 Октября 2020, 16:50

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - После начала боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта Европейский Союз объявил о выделении чрезвычайной гуманитарной помощи всему пострадавшему гражданскому населению по обе стороны от линии соприкосновения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Финансирование Брюсселя позволит обеспечить население медицинским обслуживанием и оборудованием, продуктами и оказать другую неотложную помощь нескольким тысячам человек.

    Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич сказал: «Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта уже унесли жизни мирных жителей. Необходимо соблюдать международное гуманитарное право и гарантировать защиту гражданских жизней и инфраструктуры. Евросоюз выступает за единство со всеми людьми, пострадавшими от насилия, и готов предоставить дальнейшую гуманитарную поддержку, если человеческие страдания продолжатся. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий».

    Первоначальное финансирование в размере 500 тысяч евро поможет гуманитарным партнерам ЕС, таким как Международный комитет Красного Креста, в оказании помощи пострадавшим в результате боевых действий.

    Все финансирование ЕС предоставляется в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости и направляется через международные организации, в том числе агентства ООН и НПО.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров