Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    ЕС предлагает сократить рабочий день во избежание увольнений из-за коронавируса

    1 Апреля 2020, 22:17

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия запускает механизм сокращенного рабочего дня, призванный помочь гражданам сохранить свою работу в период экономического спада в Европе из-за пандемии коронавируса COVID-19.

    Об этом в среду в своем видеообращении объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Компании платят зарплату своим сотрудникам, даже если они сейчас не зарабатывают деньги. Европа теперь приходит к ним на помощь с новой инициативой», - сказала фон дер Ляйен.

    Цель инициативы - помочь странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, таким как Италия и Испания, сохранить рабочие места.

    Предлагается временно оказывать господдержку компаниям, которые переведут сотрудников на сокращенный график работы. Эта инициатива будет обеспечена деньгами всеми странами ЕС.

    В свою очередь, компании, остановившие свою деятельность из-за карантина в связи с пандемией коронавируса, не должны увольнять своих работников.

    Глава Еврокомиссии отметила, что подобный инструмент уже продемонстрировал эффективность в отдельных странах ЕС, таких как Германия, после экономического кризиса 2008 года.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Права человека Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров