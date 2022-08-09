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    • ЕС предлагает «окончательный текст» договора по ядерной сделке с Ираном

    9 Августа 2022 13:51

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский союз в понедельник предложил окончательный текст проекта решения о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года, ожидая политических решений от участников переговоров в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter, что «то, о чем можно договориться, было согласовано, и теперь это в окончательном тексте».

    Венские переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), возобновились в австрийской столице на прошлой неделе после пятимесячного перерыва.

    Ключевым нерешенным вопросом в ходе этого раунда переговоров являются вопросы ядерных гарантий Ирана. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вместе с США и странами ЕС настаивают на том, чтобы Иран не смог предоставить достоверных объяснений по поводу обнаруженного урана на его незаявленных объектах. Однако Иран неоднократно заявлял, что доклады МАГАТЭ носят «политический характер» и это дело должно быть закрыто с возрождением СВПД.

    Иран подписал ядерную сделку с мировыми державами в июле 2015 года, согласившись ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций США. Однако бывший президент США Д. Трамп вывел Вашингтон из соглашения и ввел односторонние санкции в отношении Тегерана, что побудило Иран отказаться от некоторых своих обязательств по договору.

    Переговоры по возобновлению СВПД начались в апреле 2021 года в Вене, но были приостановлены в марте этого года из-за политических разногласий между Тегераном и Вашингтоном.


    Фото: news.cn

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #США #Евросоюз #Иран #МАГАТЭ #Мировые новости
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