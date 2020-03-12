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    ЕС осудил запрет США на въезд в страну из Европы

    12 Марта 2020, 17:53

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили решение президента США Дональда Трампа запретить поездки из Европы в США из-за эпидемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий», - говорится в распространенном в четверг совместном заявлении.

    «Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций», - подчеркнули Мишель и фон дер Ляйен.

    При этом они заверили, что «Европейский союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса».

    Напомним, президент США объявил, что любое сообщение Соединенных Штатов с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней для сдерживания распространения коронавируса.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    США Евросоюз
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