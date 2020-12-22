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    ЕС одобрил первую вакцину от коронавируса раньше планируемого срока

    22 Декабря 2020, 07:29

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская Комиссия в понедельник официально одобрила вакцину от коронавируса компании Pfizer, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы добавим важную главу в европейскую историю успеха, сделав доступной первую вакцину Covid-19 для европейцев», - сказала глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен.

    «Как мы и обещали, вакцина будет доступна для всех стран ЕС одновременно, на одних и тех же условиях», - пояснила она.

    Одобрение Комиссии последовало за положительным заключением Европейского агентства по лекарственным средствам, полученным ранее в понедельник.

    Ранее Европейская Комиссия планировала утвердить в более поздний срок. Однако в связи с призывом общественности европейские институты максимально ускорили сроки рассмотрения.

    Первые партии вакцин будут отправлены странам-членам ЕС с производственной площадки Pfizer в Бельгии в течение ближайших дней. Вакцинация по всему ЕС может начаться уже с 27 декабря текущего года.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз
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