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    ЕС одобрил эмбарго на поставки угля из России

    8 Апреля 2022, 09:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали введение эмбарго на поставки угля из РФ и закрытие портов ЕС для российских судов в рамках пятого по счету пакета санкций в ответ на вторжение РФ на территорию Украины. Об этом сообщили в Совете ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Также вводится запрет на экспорт вооружений в Россию. Ограничения затронут российский грузовой транспорт, импорт некоторых российских товаров, в частности, высокотехнологичных, будут заморожены активы ряда российских банков. В санкционный список включены бизнесмены, журналисты и военные. Пакет мер будет опубликован в пятницу.

    Ранее в тот же день Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России. Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза. Евродепутаты призвали совету ЕС принять дальнейшие «жесткие санкции», которые бы, говорится в документе, соответствовали продолжающейся эскалации российской агрессии.

    Днем ранее сообщалось, что нефтяное эмбарго против России не входит в обсуждающийся пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Россия Евросоюз Мировые новости
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