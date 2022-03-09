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    ЕС не планирует введение запрета на импорт энергоресурсов из России - Жозеп Боррель

    9 Марта 2022, 01:30

    КАИР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Евросоюз (ЕС) не планирует вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и следовать за руководством США в этом вопросе. Об этом заявил во вторник в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Мы не будем вводить запрет на поставки российских энергоресурсов и следовать за [президентом США Джо] Байденом в данном вопросе», - сказал он.

    Вместе с тем глава европейской дипломатии отметил, что в настоящий момент ЕС занят «поиском альтернатив газу», поскольку, по его словам, Россия «перестала быть надежным партнером».

    Комментируя ситуацию вокруг Украины, Боррель выступил с утверждением, что нынешние украинские власти «не представляют военной угрозы для России».

    Как передает euronews.com, исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс выступил в Страсбурге, где Европарламент обсуждают пути снижения зависимости от энергоносителей из России. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии сообщил, что до конца года ЕС сократит закупки энергоносителей из России на две трети, но не будет вводить прямого эмбарго. В краткосрочной перспективе Брюссель рассчитывает уменьшить зависимость от Москвы, заменяя её природный газ на сжиженный из таких стран, как Катар и США. Брюссель также хочет заполнить свои хранилища до 90% к началу октября, ускорить переход на возобновлямые источники энергии и рассмотреть другие варианты, включая использование мирного атома.

    Напомним, во вторник Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. В то же время, по словам американского лидера, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Евросоюз Нефть Мировые новости
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