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    ЕС: Казахстан не входит в число нуждающихся в гуманитарной помощи

    14 Апреля 2020, 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Европейский союз намерен выделить более 20 млрд евро для борьбы с пандемией коронавируса странам-партнерам, в том числе и государствам Центральной Азии, которые испытывают проблемы с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

    Республика Казахстан не входит в число нуждающихся в такой помощи, будучи «upper middle income country» - страной со средним уровнем дохода. При этом Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с ЕС Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация ряда двусторонних проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (глава внешнеполитической службы ЕС) Жозеп Боррелл 8 апреля подтвердил, что ЕС его государства-члены намерены выделить странам-партнерам более 20 млрд евро для борьбы с коронавирусом.

    Основная доля в 15,8 млрд евро будет выделена непосредственно Европейской комиссией и Европейским инвестиционным банком. Данные финансовые средства были аккумулированы за счет перераспределения уже имеющихся у Еврокомиссии средств, изначально предусмотренных для реализации программ развития в странах-партнерах в рамках долгосрочного бюджета ЕС на 2014-2020 гг. Оставшаяся сумма будет выделена государствами-членами ЕС.

    Реципиентами помощи, в первую очередь, станут страны Африки и Восточного партнерства (т.н. страны Европейского соседства). Кроме того, помощь получат государства Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. В целом, ЕС намерен сосредоточиться на оказании помощи наиболее уязвимым государствам. При этом Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС Ж.Боррелл подчеркивают, что ключевым приоритетом для ЕС останется африканский регион.

    Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан получат от Евросоюза финансово-техническую помощь на борьбу с коронавирусом как наиболее нуждающиеся государства-партнеры ЕС (36 млн евро, 48 млн евро и 36 млн евро соответственно). Средства аккумулированы за счет перераспределения остатков бюджета Еврокомиссии (ЕК), заложенного на реализацию двусторонних программ развития в период 2014-2020 гг.

    Для Казахстана и Туркменистана, которые отнесены к странам с доходом выше среднего, поддержка не предусматривается.

    Конкретная информация о том, как ЕС намерен использовать указанные средства, будет представлена в ближайшие дни на очередной видеоконференции между Европейской службой внешних действий, Генеральным директоратом ЕК по международному развитию и сотрудничеству, а также послами центральноазиатских государств в Брюсселе.

    Автор:

    Евросоюз
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