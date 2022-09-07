ЕС изучает новые возможности сотрудничества с Казахстаном в транспортной сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Европейский Союз заинтересован в более тесном сотрудничестве с Казахстаном в сфере международного транзита и логистики. Европейская сторона изучает имеющиеся и новые транспортные коридоры через центрально-азиатские страны. Об этом сообщил глава отдела политики и информации Представительства ЕС в РК Мачей Мадалински, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстан, как крупнейшая страна Центрально-Азиатского региона (ЦАР), призван сыграть жизненно важную роль в евразийской трансконтинентальной торговле, особенно в рамках стратегии ЕС «Global Gateway» («Глобальный шлюз») по интеграции Европы и Азии.

Ожидается, что «Global Gateway» мобилизует до 300 млрд евро в 2021-2027 годах через Европейский фонд устойчивого развития и финансовые институты, включая Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, а также будет стремиться мобилизовать частных инвесторов для достижения цели.

В настоящее время внимание сосредоточено на «Срединном коридоре» или «Транскаспийском международном транспортном маршруте» («Trans-Caspian International Transport Route» (TITR)), проходящем через Каспийское и Черное моря и представляет собой сеть грузовых железнодорожных перевозок Китая и ЕС через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу.

Диверсификация торговых путей и развитие «Срединного коридора» между Европой и Азией становится все более актуальным в условиях геополитической ситуации.

ЕС видит, что страны-партнеры и государства-члены, в настоящее время вновь проявляют интерес к ускоренной разработке альтернативных маршрутов между Европой и Азией/Китаем, которые проходили бы через Центральную Азию и Каспийское/Черное моря.

В этом контексте доверительные политические отношения между Казахстаном и ЕС создают дополнительный позитивный импульс для сотрудничества в транспортной сфере.

По мнению главы Генерального директората по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии (DG MOVE) Харви Роуз, европейская сторона намерена сделать «Срединный коридор» более эффективным, но не в качестве замены «Северного коридора» через Россию, а для того, чтобы взять на себя часть потока товаров.

Заместитель управляющего директора Европейской службы внешних связей (EEAS) Люк Девинь сообщил, что ЕС с вниманием следит за последними изменениями в Казахстане, поскольку страна постепенно переходит к более демократической модели. Л. Девинь отметил, что транспорт и транзит являются одним из наиболее важных пунктов среди 29 областей сотрудничества, изложенных в Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом.

По словам Пабло Фабрегаса Мартинеса, члена кабинета Европейского комиссара по транспорту, «Казахстан уже играет ключевую роль в транзите между Китаем и Европой, который ежегодно удваивается с 2013 года».

Европейская комиссия с конца 2021 года проводит исследование по устойчивым транспортным коридорам, соединяющим Европу с Центральной Азией. Географически в исследовании будет проведена оценка существующих и потенциальных новых коридоров, которые обеспечат наиболее устойчивые транспортные связи между пятью странами Центральной Азии (Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном) и Трансъевропейской транспортной сетью ЕС (TEN-T), которая охватывает 27 государств – членов ЕС и распространяется на Западные Балканы, страны Восточного партнерства (включая Кавказ) и Турцию.

Результаты исследования ожидаются к началу 2023 года, которое определят наиболее устойчивые транспортные маршруты, соединяющих пять республик Центральной Азии с «TEN-T» и предоставят предложения для развития транспортных коридоров.

Это будет сделано после оценки текущего состояния транспортных сетей в регионе, а также консультаций с заинтересованными сторонами (включая не только страны Центральной Азии, но и государства – члены ЕС, промышленность, соответствующие органы ООН, Международные финансовые институты (МФО), организации гражданского общества, частный сектор и группы по интересам). Основное внимание будет уделяться наземному транспорту (железнодорожному и автомобильному) и морским соединениям. Будут полностью проанализированы правовые и нормативные условия, таможенные процедуры, существующие двусторонние соглашения между различными заинтересованными странами и возможные мультимодальные соединительные пункты вдоль этих коридоров. Исследование проводится под руководством и при финансовой поддержке Европейской комиссии и осуществляется Европейским банком реконструкции и развития в течение одного года.

М. Мадалински отмечает, что постоянный диалог на высшем уровне, политическая стабильность и проведение реформ в Казахстане способствуют укреплению экономических связей между сторонами.

Важность сотрудничества в данном направлении была отмечена 1 сентября текущего года Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Послании народу был отмечен вопрос укрепления транзитного потенциала страны и становления Казахстана важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой.

В данном контексте европейская сторона положительно оценивает решение Касым-Жомарта Токаева о реорганизации АО «Национальной компании «Қазақстан темір жолы» в национальную транзитно-логистическую корпорацию. Данная мера позволит увеличить потенциал страны, поскольку российские железные дороги испытывают нехватку мощностей в условиях западных санкций.



