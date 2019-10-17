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    ЕС и Великобритания согласовали соглашение по Brexit

    17 Октября 2019, 15:55

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - ЕС и Лондон согласовали соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений», - написал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twitter.

    На саммите ЕС, который проходит 17-18 октября, он рекомендует лидерам стран-участниц Евросоюза одобрить сделку.

    В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон также написал в Twitter о достижении договоренности по выходу из ЕС.

    «У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль, теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам», - поделился он.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз Великобритания
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