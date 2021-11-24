ЕС и ПРООН запустили региональную платформу по Целям устойчивого развития в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейский Союз (ЕС) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане объявили о запуске новой платформы по обмену знаний в области Целей устойчивого развития (ЦУР) для стран Центральной Азии. Цель Платформы – взаимодействовать с правительствами и гражданским обществом в Казахстане, Кыргызской Республике, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане для достижения ЦУР, передает МИА «Казинформ».

Ранее в этом году между ЕС и ПРООН Казахстан было подписано соглашение на сумму 1 млн евро для содействия процессу обмена знаний между странами региона.

«ЕС внес позитивный и конструктивный вклад в Повестку дня до 2030 года. Мы привержены реализации ЦУР во всех наших стратегиях и призываем страны Центральной Азии делать то же самое. Сейчас мы взаимосвязаны более тесно, чем когда-либо, и поэтому инвестирование в людей, живущих за пределами наших границ - это инвестиции в саму Европу. ЕС и впредь будет реализовывать инициативы, которые укрепят стабильность на всех уровнях и будут способствовать всеобщему и устойчивому процветанию», - сказал Кестутис Янкаускас, Посол ЕС в Казахстане.

Платформа ЦУР по обмену знаниями будет играть важную роль в интеграции усилий на уровне стран в региональном масштабе, мобилизирует все усилия для решения региональных проблем по вопросам устойчивости. Это поможет правительствам и обществам стран в наращивании институционального потенциала, обеспечения финансирования и преодоления неблагоприятных последствий пандемии COVID-19 в регионе.

«Пришло время взглянуть на региональные проблемы, которые мы хотим решить посредством реализации ЦУР. У каждой из стран Центральной Азии есть свои конкретные планы развития, однако, есть и региональная повестка дня, требующая совместных усилий и агитации. Проблемы изменения климата, регионального неравества и общего устойчивого взаимодействия - это лишь некоторые из важных сфер, которые влияют на благополучие и процветание всего региона и не могут быть решены в одиночку. Поэтому мы считаем, что платформа ЦУР для Центральной Азии будет способствовать взаимному диалогу между всеми заинтересованными сторонами и укрепит региональное сотрудничество, способствуя обмену опытом и знаниями для разработки устойчивых решений и достижения ЦУР», - отметил Виталий Времиш, заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане.



