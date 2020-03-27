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    ЕС готов начать сбор денег на разработку вакцины от коронавируса

    27 Марта 2020, 00:17

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский союз готов организовать онлайн-мероприятие по сбору средств для разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Европейского совета по итогам видео-конференции лидеров «Большой двадцатки» в четверг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Европа готова организовать международное онлайн-мероприятие по сбору взносов для обеспечения адекватного финансирования разработки и внедрения вакцины против COVID-19», - говорится в документе.

    Европейский союз привержен международному сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавируса нового типа и будет продолжать оказывать помощь уязвимым странам, особенно в Африке.

    Они также подчеркнули необходимость быстрых, масштабных и скоординированных глобальных действий в сфере здравоохранения и экономики, чтобы спасти жизни и избежать дальнейшего экономического кризиса.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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