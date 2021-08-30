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    Ержан Салимгереев стал шестым в плавании на Паралимпиаде в Токио

    30 Августа 2021, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ержан Салимгереев занял шестое место на Паралимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Ержан Салимгереев выступил в финале соревнований по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем (категория S6).

    Салимгереев проплыл отрезок за 32.53, что и принесло шестое место.

    Добавим, что на сегодняшний день в активе Казахстана четыре медали. Пауэрлифтер Давид Дегтярев стал первым, дзюдоситы Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина завоевали «серебро».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Плавание
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