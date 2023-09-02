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    Ержан Саденов назначен министром внутренних дел РК

    2 Сентября 2023, 11:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Саденов Ержан Сапарбекович, 24.10.1968, уроженец Восточно-Казахстанской области.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (1993);

    Карагандинская высшая школа КНБ Республики Казахстан (1998)

    Трудовой стаж:

    Оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области (1993-1994);

    Старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО (1994-1995);

    Начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД г. Усть-Каменогорска ВКО (1995-1996);

    Начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорску ВКО (1996);

    Заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянску УГСК по ВКО (1996-1997);

    Начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО (1997-1998);

    Начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО (26.02.1998-19.05.1998);

    Сотрудник УВД ВКО (19.05.1998-01.07.1998);

    Начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО (01.07.1998-17.02.2000);

    Начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО (17.02.2000-13.02.2004);

    Начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО (13.02.2004-27.09.2006);

    Начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО (27.09.2006-02.06.2008);

    Начальник ОВД г. Риддер ДВД ВКО (02.06.2008-05.05.2009);

    Начальник УВД г. Усть-Каменогорска ДВД ВКО (05.05.2009-22.08.2009);

    Первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (22.08.2009-22.01.2013);

    Начальник Департамента «Р» МВД Республики Казахстан (22.01.2013-10.03.2015);

    Исполняющий обязанности начальника Департамента внутренних дел на транспорте (10.03.2015-18.03.2015);

    Начальник Департамента внутренних дел на транспорте (18.03.2015-03.06.2016);

    Начальник Департамента полиции Акмолинской области (06.2016-04.2019);

    Начальник Департамента полиции города Нур-Султан (04.2019-26.01.2022);

    Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (26.01.2022-02.09.2023);

    Министр внутренних дел Республики Казахстан (с 02.09.2023)

    Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

    Генерал-лейтенант полиции (05.05.2023).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Назначения МВД РК
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