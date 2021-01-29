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    Ержан Нукежанов поблагодарил религиозные объединения за работу в период пандемии

    29 Января 2021, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов выразил благодарность религиозным объединениям страны за помощь в обеспечении соблюдения саннорм в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государственно-конфессиональные отношения в республике выстроены в формате конструктивного диалога с религиозными объединениями. Функционируют такие диалоговые площадки, как Совет по связям с религиозными объединениями и Собрание представителей религиозных объединений. Хочу выразить особую благодарность религиозным объединениям, которые в период пандемии единогласно поддержали решение государства и выступили с призывом соблюдать карантинные ограничения. Большое спасибо», - сказал Ержан Нукежанов на расширенном заседании коллегии МИОР.

    Он напомнил, что организации помогли организовать религиозные праздники в формате онлайн для недопущения новых случаев заражения коронавирусом.

    «В прошлом году, как вы знаете, на период карантинных ограничений пришлись крупные религиозные праздники, в том числе Пасха, Ораза айт, Курбан айт. В период празднования Курбан айта в целях обеспечения соблюдения санитарных норм мы совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили сайт Kurban2020, где граждане могли оставить онлайн-заказы, не было необходимости идти на базары, и тем самым мы вместе обеспечили определенную безопасность наших граждан», - отметил спикер.

    «В этих же целях пасхальные богослужения были проведены также только с участием священнослужителей и транслировались в прямом эфире на телеканале «Евразия», - заключил спикер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия НПО Другие государственные органы Общество Коронавирус в РК
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