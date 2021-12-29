Ержан Мынжасаров назначен председателем Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Мынжасаров Ержан Тилекович назначен на должность председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Ержан Мынжасаров родился в 1971 году в Туркестанской области.

Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Казахскую государственную юридическую академию. Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-наладчиком.

С 1993 по 1999 годы работал в частных организациях.

В 2000-2003 гг работал и.о. ведущего контролера – ревизора отдела контроля за целевым использованием государственных кредитов, начальником отдела контроля за целевым использованием государственных кредитов Управления контроля за целевым использованием государственных внешних займов и кредитов, начальником отдела организационной работы Управления координационной и организационной работы, начальником отдела внутренного контроля Управления организационной и кадровой работы.

2003-2008 гг. — начальник отдела организационной работы Управления организационной и кадровой работы Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.

С 2008 по 2009 годы работал начальником Управления контроля №2 Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.

2009-2010 гг. — начальник Управления контроля исполнения республиканского бюджета №2 Комитета финансового контроля МФ РК.

2010-2012 гг. — заместитель председателя Комитета финансового контроля МФ РК.

2012-2016 гг. — руководитель Инспекции финансового контроля по г. Алматы Комитета финансового контроля МФ РК.

С 2016 по 2020 годы занимал должность руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.

С апреля 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.