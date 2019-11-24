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ЕРЖАН МАКСИМ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ДЕТСКОМ ЕВРОВИДЕНИИ

24 Ноября 2019 23:21
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ЕРЖАН МАКСИМ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ДЕТСКОМ ЕВРОВИДЕНИИ

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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