Ержан Максим произвел фурор в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Юный казахстанский исполнитель Ержан Максим поразил зрителей своим исполнением композиции All by myself на гала-концерте третьего международного детского фестиваля «Зима 2019» в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

До начала концерта все участники фестиваля прошли по красной дорожке, где поделились своими впечатлениями о фестивале. Также были сделаны совместные фото. Отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, Ержан Максим отметил, что ему очень нравится творчество Муслима Магомаева, поэтому он рад, что находится на его родине.

Поддержать Ержана Максима на этом фестивале пришли многие соотечественники, которые в настоящее время проживают в Баку. Также пришли сотрудники диппредставительства РК в Азербайджане с его руководителем.

Перед выступлением каждого участника был показан видеоролик, где он коротко рассказывал о себе, чем занимается, что ему нравится, какие направления музыки предпочитает.

Выступление юного казахстанского дарования вызвал неподдельный восторг у публики, которая встретила его выход на сцену и провожала непередаваемыми эмоциями. Великолепное исполнение сопровождалось овациями зрителей. По окончанию концерта, гости подходили к казахстанцам и поздравляли с великолепным выступлением Ержана Максима, желали ему успехов в творчестве и удачи в жизни.

Напомним, Международный детский фестиваль «Зима-2019» в этом году проводится в третий раз, расширив свою географию. Наряду с азербайджанскими исполнителями на нем выступили участники различных международных конкурсов и фестивалей. В частности, Ержан Максим (Казахстан), Мария Магильная (Беларусь), Даниил Купч (Казахстан), Варвара Кошевая (Украина), Клара Рот (Франция), Хиггинс-Хумес Рафаэл и Кроу Шагуан (Великобритания). Участники были награждены специальными дипломами.