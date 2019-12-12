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Ержан Максим примет участие на фестивале «Зима-2019»  в Баку

12 Декабря 2019 10:02
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Ержан Максим примет участие на фестивале «Зима-2019»  в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Ержан Максим примет участие на фестивале «Зима 2019», который состоится в Баку 14 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предложение от организаторов фестиваля участвовать поступило около полутора месяца назад. Они видели выступления Ержана на различных мероприятиях, выступления им понравились, потом решили пригласить его. На фестиваль приглашаются талантливые дети, узнаваемые в международном масштабе. Также для участия здесь проводился отбор», - сказала мама Ержана Максима Гульмира Алибек.

«В связи с поступлением к нам многих предложений участвовать на различных концертах, мы некоторое время не могли ответить. Потом посовещались в семье, Ержан также счел нужным принять это предложение. Основными причинами, которые нас побудили участвовать, можно назвать, то, что у Ержан есть мечта и желание, чтобы он тоже как Димаш Кудайберген внес свою лепту в прославление казахской земли и узнаваемости страны в мире. В итоге посовещавшись, решили принять участие на этом фестивале», - отметила мама юного певца.

«Баку - это город, где родился и вырос великий Муслим Магомаев, песни которого мне нравится слушать и исполнять», - сообщил Ержан Максим.

«Этот фестиваль мирового уровня, и целью участия в нем является показать творчество казахского народа, а также внести вклад в прославление Казахстана», - отметила Гульмира Алибек.

Также она рассказала, что репертуар Ержана был отправлен организаторам фестиваля ранее, из него они выбрали для исполнения песню All by myself. Каждый участник исполнить по одной песне.

В ходе беседы также были затронуты творческие планы Ержана Максима на перспективу. Как отметила мама певца, в будущем, в первую очередь, намерены уделить большое внимание его творчеству, подготовить для него авторские песни. Также решено работать с автором песни «Арманнан қалма» Хамитом Шангалиевым и другими именитыми авторами.

Планируются концерты Ержана Максима, в этой связи рассматривается расширение его репертуара. После решения ряда вопросов рассматривают возможность создания осенью следующего года альбома Ержана Максима.

Напомним, что Международный детский фестиваль «Зима-2019» в этом году проводится в третий раз, он расширил географию участников. Наряду с азербайджанскими исполнителями на нем выступят участники различных международных конкурсов и фестивалей. В частности, Максим Ержан (Казахстан), Мария Магильная (Беларусь), Даниил Купч (Казахстан), Варвара Кошевая (Украина), Клара Рот (Франция), Хиггинс-Хумес Рафаэл и Кроу Шагуан (Великобритания). Всего на сцену выйдут 26 исполнителей. Участники будут награждены специальными дипломами.

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Ключевые слова: Культура, Азербайджан,
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Автор:

Бекбау Тайманов

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