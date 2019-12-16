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    Ержан Максим поздравил казахстанцев с Днем Независимости из Лондона

    16 Декабря 2019, 22:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юный певец Ержан Максим, находящийся в Лондоне, поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Привет вам из Лондона! От всего сердца поздравляю с Днем Независимости! Желаю вам и вашим семьям здоровья, пусть будет у нас все хорошо! Мирного неба над головой!», - пожелал Ержан Максим.

    Видеопоздравление юного таланта опубликовано в Twitter Посольства Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

    Ранее сообщалось, что Ержан Максим принял участие в гала-концерте третьего международного детского фестиваля «Зима 2019» в Баку, поразив зрителей исполнением композиции «All by myself».

    — inform.kz inform.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Культура День Независимости
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