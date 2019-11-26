Ержан Максим даст сольный концерт в Польше и в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Юный казахстанский певец, обладатель второго места Eurovision Junior 2019 Ержан Максим планирует дать сольный концерт в Польше и в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила мама исполнителя Гульмира Алибек на пресс-конференции в Алматы, концерт планирует дать в марте следующего года в Польше.

«Этот вопрос еще решается. Но мы об этом думаем, планируем. Такое предложение нам поступило от посольства Польши. Нам сказали, что народ его уже полюбил. Это еще в планах. Предварительно запланировали на март 2020 года. Это будет его сольный концерт. Будем еще со своей командой, родственниками обсуждать концерт, кого будем приглашать и где. Организовать большие концерты нелегко и это огромный труд», - сказала она.

По ее словам, Ержан также планирует дать концерт летом в Казахстане, в своем родном городе Уральске.





Напомним, Ержан Максим занял второе место в международном песенном конкурсе «Junior Eurovision», который прошел 24 ноября 2019 года в городе Гливице, Польша.

Он на английском и казахском языках в финале исполнил песню «Арманнан қалма», авторами которой являются Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов.

Семь стран-участниц из 19 (Грузия, Беларусь, Уэльс, Польша, Украина, Нидерланды, Сербия) отдали максимальные баллы Казахстану (12). Голосования зрителей и жюри Ержану принесли 79 баллов, и по итогам с 227 баллами он занял второе место. Победителем стала Виктория Габор из Польши (278 баллов).

Его позже поздравили Глава государства Касым-Жомарт Токаев и министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Юный певец ранее рассказал о своей мечте.