Ержан Казыхан совершил рабочий визит в Вашингтон

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Cпециальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан совершил рабочий визит в Вашингтон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Переговоры с официальными лицами Белого дома, Государственного департамента и Конгресса США позволили обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, «сверить часы» по ряду международных проблем, включая актуальные вопросы региональной безопасности и стабильности, противодействие пандемии и борьбу с изменением климата. Особое внимание специальный представитель уделил теме политических и экономических реформ в Казахстане. По итогам встреч достигнуты практические договоренности по дальнейшей активизации расширенного стратегического партнерства между Нур-Султаном и Вашингтоном.

Заместитель Госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека У.Зея приветствовала эффективную реализацию повестки реформ Президента РК К.Токаева, нацеленных на всестороннее обеспечение прав и свобод человека, верховенства закона и дальнейшее реформирование системы государственного управления. Стороны достигли договоренности о запуске в 2022 г. двустороннего Диалога высокого уровня по правам человека.

На встречах с руководством Госдепартамента предметно обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в политической и экономической сферах, перспективы укрепления регионального диалога в формате «С5+1», а также содействие стабилизации ситуации в Афганистане. Американская сторона высоко оценила практическую гуманитарную помощь Казахстана афганскому народу, а также роль Нур-Султана в координации международных усилий по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане.

На встречах с членами Конгресса США Э.Бера, Р.Адерхольтом и С.Шаботом подчеркнута важность углубления межпарламентского сотрудничества, максимально активизируя потенциал группы друзей Казахстана в Конгрессе США. Американские парламентарии высоко оценили проводимые Главой государства политические реформы и выразили готовность оказать содействие в максимальном раскрытии потенциала двустороннего взаимодействия.

В рамках визита Е.Казыхан принял участие в работе Конвенции, приуроченной к 30-летию Независимости Казахстана и установлению дипломатических отношений с США. Высокие гости и участники мероприятия из Госдепартамента, министерства торговли, ЮСАИД, офиса Торгового представителя США, а также сотрудники аналитических центров Вашингтона отмечали большую роль Первого Президента– Елбасы Н. Назарбаева в создании независимого Казахстана, обеспечении стабильности, безопасности и устойчивого развития на обширном евразийском пространстве, значимость и результативность казахстанско-американского стратегического партнерства, неоценимый вклад Нур-Султана в решение целого ряда международных проблем.

Отдельная сессия Конвенции была посвящена торгово-экономическому партнерству между двумя государствами. Представители американских компаний, работающих в Казахстане, отметили эффективность усилий Правительства по привлечению иностранных инвестиций, а также обеспечению открытого диалога между государством и инвесторами.

На полях мероприятия также состоялась презентация книги «Strong and Unique: Three Decades of US-Kazakhstan Partnership», авторами которой являются профессор Ф.Старр и С.Корнелл (Институт Центральной Азии и Кавказа). Книга является первым комплексным исследованием, охватывающим историю развития двусторонних отношений с момента обретения Казахстаном независимости.

По итогам визита состоялся торжественный прием по случаю 30-летия Независимости Казахстана, организованный Посольством нашей страны в США.