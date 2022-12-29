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    Ержан Иманзаипов назначен акимом города Павлодара

    29 Декабря 2022, 20:41

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нового градоначальника представил глава региона Асаин Байханов, с 2021 года Ержан Иманзаипов работал руководителем аппарата акима города Павлодара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в Администрации Президента РК и одобрена депутатами городского маслихата», - сообщила пресс-служба акима Павлодарской области.

    Асаин Байханов определил приоритеты работы акима Павлодара и пожелал успехов в работе.

    «Быть главой областного центра - большая ответственность. Необходимо оперативно решать вопросы населения, выстраивая работу коммунальных служб и других государственных органов, тесно взаимодействуя с жителями города. Дальнейшее развитие города Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан - должны стать приоритетными направлениями работы градоначальника», - отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.


    Ержан Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «промышленная теплоэнергетика»; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «финансы».

    Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.

    С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

    С 2007 по 2011 год - ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

    С 2011 по 2013 год - заместитель директора департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

    С 2013 по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

    С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима города Павлодара.

    С 2016 по 2017 год - заместитель акима города Экибастуза.

    С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

    С 2019 по 2020 год – аким города Экибастуза.


    Фото Алибека Дженалинова

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Акимат Назначения Павлодар
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