Ержан Биртанов поддержал челлендж #SafeHands
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ержан Биртанов принял эстафету от главы Всемирной организации здравоохранения доктора Тедроса по челленджу #SafeHands. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Я принимаю эстафету от главы Всемирной организации здравоохранения д-ра Тедроса по челленджу #SafeHands. Друзья, для того, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции, я настоятельно прошу придерживаться самых простых правил гигиены.
Основное – это частое и тщательное мытье рук с мылом не менее 20 секунд.
В данном ролике я покажу наглядно, как правильно мыть руки», - отметил министр здравоохранения.
Он напомнил о важности соблюдения мер предосторожности.
«Прошу по возможности оставаться дома в эти дни, не приглашать гостей и не ходить в гости. А также проветривать жилую площадь не менее 2 раз в день и проводить ежедневно влажную уборку. Будьте здоровы всегда! А теперь передаю эстафету моим коллегам и друзьям Рахимбаев Айдын (Айдын Рахимбаев) Арманжан Байтасов Нуртас Адамбай Алишер Еликбаев Ерлан Манатаев Динара Сатжан Эля Алиева (Elechka Aliyeva) Sandugash Orynbayeva Макс Прощенко и всем-всем желающим!», - написал Ержан Биртанов в Facebook.
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