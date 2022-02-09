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Ержан Бабакумаров возглавил Службу центральных коммуникаций при Президенте РК

9 Февраля 2022 16:05
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Ержан Бабакумаров возглавил Службу центральных коммуникаций при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Бабакумаров Ержан Жалбакович родился 2 марта 1969 года. В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности преподаватель политической истории. Кандидат политических наук. Академик Академии политических наук РК.

Трудовую деятельность начал в 1995 году с позиции заведующего отделом внутренней политики, директора Центра социально-политических исследований Института развития Казахстана.

В 1996 году работал главным специалистом отдела внутренней политики аппарата акима города Алматы.

С 1996 по 2006 годы работал старшим референтом, консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом внутренней политики, главным инспектор социально-политического отдела, заведующим информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики, заведующим информационно-аналитическим центром Администрации Президента РК.

С 2006 по 2008 годы был и.о. вице-министра культуры, информации и спорта, вице-министром, ответственным секретарем Министерства культуры и информации РК

С 2008 по 2012 годы - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2012 по 2016 годы - директор РГП «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.

С 2016 по 2018 годы - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2018 по 2019 годы - заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента РК.

С апреля по июль 2019 года был советником Президента РК.

С июля 2019 года работал заместителем акима города Алматы.

Награжден орденами «Құрмет» (2005) и «Парасат» (2017).

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#Президент Казахстана   #СМИ   #Назначения  
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