Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора СЦК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Бабакумаров Ержан Жалбакович, 02.03.1969, родился в Талдыкурганской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1991)

Преподаватель политической истории

Трудовой стаж:

Заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-1996);

Главный специалист аппарата акима города Алматы (1996);

Старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1996-2004);

Главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-09.2004);

Заведующий Информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (09.2004-03.2005);

Заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-08.02.2006);

Вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта Республики Казахстан (08.02.2006-28.10.2007);

Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан (28.10.2007-27.05.2008)

Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (05.2008-10.2012);

Директор Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (05.10.2012-08.06.2016);

Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-министра РК (06.2016-12.2018);

Заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан (12.2018-04.2019);

Советник Президента Республики Казахстан (04.2019-07.2019);

Заместитель акима города Алматы (07.2019-02.2022);

Директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан (с 02.2022)

Прочие должности:

Национальный консультант ПРООН (2001);

Председатель совета директоров АО «РТРК «Казахстан» (2006-2008);

Член совета директоров АО «Агентство «Хабар» (с 05.2006);

Председатель совета директоров АО «НК «Казахинформ» (с 05.2006);

Председатель совета директоров АО «Казтелерадио» (с 05.2007);

Член совета директоров АО «ННТХ «Самгау» (06.2007-09.2007);

Председатель совета директоров АО «Казахстанские телекоммуникации» (06.2007);

Член совета директоров АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа» (11.2008-05.2010);

Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Фото из открытых источников



