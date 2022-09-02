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    Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора СЦК

    2 Сентября 2022, 18:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Бабакумаров Ержан Жалбакович, 02.03.1969, родился в Талдыкурганской области.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1991)

    Преподаватель политической истории

    Трудовой стаж:

    Заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-1996);

    Главный специалист аппарата акима города Алматы (1996);

    Старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1996-2004);

    Главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-09.2004);

    Заведующий Информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (09.2004-03.2005);

    Заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-08.02.2006);

    Вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта Республики Казахстан (08.02.2006-28.10.2007);

    Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан (28.10.2007-27.05.2008)

    Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (05.2008-10.2012);

    Директор Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (05.10.2012-08.06.2016);

    Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-министра РК (06.2016-12.2018);

    Заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан (12.2018-04.2019);

    Советник Президента Республики Казахстан (04.2019-07.2019);

    Заместитель акима города Алматы (07.2019-02.2022);

    Директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан (с 02.2022)

    Прочие должности:

    Национальный консультант ПРООН (2001);

    Председатель совета директоров АО «РТРК «Казахстан» (2006-2008);

    Член совета директоров АО «Агентство «Хабар» (с 05.2006);

    Председатель совета директоров АО «НК «Казахинформ» (с 05.2006);

    Председатель совета директоров АО «Казтелерадио» (с 05.2007);

    Член совета директоров АО «ННТХ «Самгау» (06.2007-09.2007);

    Председатель совета директоров АО «Казахстанские телекоммуникации» (06.2007);

    Член совета директоров АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа» (11.2008-05.2010);

    Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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