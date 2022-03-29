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    Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов РК

    29 Марта 2022, 15:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича Заместителем Премьер-Министра – Министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности Министра финансов Республики Казахстан.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 29 марта 2022 года

    № 848

    Жамаубаев Ерулан Кенжебекович

    Родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.

    Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, «Финансы и кредит», в 2009 году Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, «Магистр делового администрирования».

    Женат, воспитывает троих детей.

    Государственные награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», орден «Құрмет».

    Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл».

    Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК».

    Трудовая деятельность:

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Назначения Минфин РК
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