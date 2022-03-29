Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича Заместителем Премьер-Министра – Министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности Министра финансов Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 29 марта 2022 года
№ 848
Жамаубаев Ерулан Кенжебекович
Родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.
Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, «Финансы и кредит», в 2009 году Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, «Магистр делового администрирования».
Женат, воспитывает троих детей.
Государственные награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», орден «Құрмет».
Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл».
Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК».
Трудовая деятельность: