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Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Марта 2022, 15:49
Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича Заместителем Премьер-Министра – Министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности Министра финансов Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 29 марта 2022 года

№ 848

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович

Родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.

Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, «Финансы и кредит», в 2009 году Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, «Магистр делового администрирования».

Женат, воспитывает троих детей.

Государственные награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», орден «Құрмет».

Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл».

Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК».

Трудовая деятельность:

  • с 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления;
  • с 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;
  • с 2006 года по 2014 год - директор Департамента координации Национального Банка Республики Казахстан;
  • с 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»;
  • с июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;
  • с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;
  • с ноября 2018 года по март 2019 года - помощник Президента Республики Казахстан.
  • С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.
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