Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича Заместителем Премьер-Министра – Министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности Министра финансов Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 29 марта 2022 года

№ 848

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович

Родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.

Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, «Финансы и кредит», в 2009 году Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, «Магистр делового администрирования».

Женат, воспитывает троих детей.

Государственные награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», орден «Құрмет».

Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл».

Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК».

Трудовая деятельность: