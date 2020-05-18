Ерулан Жамаубаев назначен министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил Ерулана Жамаубаева министром финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича Министром финансов Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области. Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, «Финансы и кредит», в 2009 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, «Магистр делового администрирования».

Трудовая деятельность:

- с 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления;

- с 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан;

- с 2006 года по 2014 год - директор департамента координации Национального банка Республики Казахстан;

- с 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»;

- с июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

- с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

- с ноября 2018 года по март 2019 года - помощник Президента Республики Казахстан;

- с марта 2019 года работал ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан.

Женат, воспитывает троих детей.

Государственные награды : медаль «Ерен еңбегі үшін», орден «Құрмет».

Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл».

Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК».

Фото: baq.kz