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    Ерулан Жамаубаев назначен министром финансов РК

    18 Мая 2020, 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил Ерулана Жамаубаева министром финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича Министром финансов Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

    Жамаубаев Ерулан Кенжебекович родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области. Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, «Финансы и кредит», в 2009 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, «Магистр делового администрирования».

    Трудовая деятельность:

    - с 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления;

    - с 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан;

    - с 2006 года по 2014 год - директор департамента координации Национального банка Республики Казахстан;

    - с 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»;

    - с июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

    - с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

    - с ноября 2018 года по март 2019 года - помощник Президента Республики Казахстан;

    - с марта 2019 года работал ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан.

    Женат, воспитывает троих детей.

    Государственные награды : медаль «Ерен еңбегі үшін», орден «Құрмет».

    Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл».

    Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК».

    Фото: baq.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Назначения Минфин РК
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