Эрудицию, прекрасное владение языками и международной проблематикой Касым-Жомарта Токаева отметил Сергей Лавров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокую эрудицию, прекрасное владение иностранными языками, международной проблематикой и знание своей страны Президента РК отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сергей Лавров в документальном фильме о Президенте Касым-Жомарте Токаеве «Преодоление» делится своим мнением о дипломатический и политических качествах Президента Казахстана, о его работоспособности и рассудительности.

«Прежде всего, конечно же, это высочайшая преданность своему долгу, своему народу, своей Родине – это не шутки. Это не высокие слова. Это то, что мы видим. Все те, кто знает Касым-Жомарта Кемелевича, и отмечает эти высокие качества. Второе – высокая эрудиция, прекрасное владение иностранными языками, международной проблематикой и, наверное, что самое важное, прекрасное знание своей страны», - сказал Сергей Лавров.



