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    12:43, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Эрудицию, прекрасное владение языками и международной проблематикой Касым-Жомарта Токаева отметил Сергей Лавров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокую эрудицию, прекрасное владение иностранными языками, международной проблематикой и знание своей страны Президента РК отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сергей Лавров в документальном фильме о Президенте Касым-Жомарте Токаеве «Преодоление» делится своим мнением о дипломатический и политических качествах Президента Казахстана, о его работоспособности и рассудительности.

    «Прежде всего, конечно же, это высочайшая преданность своему долгу, своему народу, своей Родине – это не шутки. Это не высокие слова. Это то, что мы видим. Все те, кто знает Касым-Жомарта Кемелевича, и отмечает эти высокие качества. Второе – высокая эрудиция, прекрасное владение иностранными языками, международной проблематикой и, наверное, что самое важное, прекрасное знание своей страны», - сказал Сергей Лавров.



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