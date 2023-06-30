Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Назначения

    Ернат Базил назначен новым акимом Талдыкоргана

    30 Июня 2023, 16:22

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области Жетысу Ернат Базил назначен акимом города Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ернат Базил родился в 1978 году. Образование высшее. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати по специальностям – инженер-строитель, финансы.

    Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО «Корпорация Базис-А» в Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка. В разные годы работал ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления строительства, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу.

    С февраля 2023 года работал заместителем акима области Жетысу.

    Ранее акимом Талдыкоргана был Асет Масабаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Акимат Назначения Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен руководитель департамента бюро Национальной статистики по Кызылординской области
    Берик Манасов возглавил комитет госинспекции в АПК Минсельхоза
    Жангельды Аубакиров назначен руководителем управления предпринимательства Актюбинской области
    Рустем Курманов стал заместителем акима СКО
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице