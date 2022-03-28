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    Ермухамет Ертысбаев возглавил Народную партию Казахстана

    28 Марта 2022, 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе XIX Внеочередного Съезда НПК в политическом руководстве партии произошла реорганизация. Председателем НПК был избран Ермухамет Ертысбаев. Прежний руководитель, глава парламентской фракции НПК, депутат Мажилиса Айкын Конуров стал первым зампредом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Съезд был посвящен новым целям и задачам Народной партии Казахстана на современном этапе. Народники отчитались о текущей работе, в частности, рассказали о создании Проектного офиса по правам людей с инвалидностью и сотрудничестве в сфере трудовых прав с профсоюзами страны.

    В своем выступлении Айкын Конуров отметил, что страна сейчас переживает непростой переходный период к новой формации.

    «Реформы Главы государства направлены на демократизацию общества и баланс ветвей власти. Политическим партиям отводится немаловажная роль в этом процессе. Идея нашей партии о справедливом демократическом государстве требует всестороннего развития. Трансформация партии продолжается, и этот процесс должен быть непрерывным. Перед нами объективно встает вопрос кратного усиления партийного руководства новыми людьми с опытом работы в партийных структурах, государственной службе, представительных органах, гражданском секторе», - сказал Айкын Конуров.

    В ходе съезда на должность председателя НПК была выдвинута кандидатура Ермухамет Ертысбаева.

    Кандидатуру одобрили единогласно.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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