Ермухамет Ертысбаев: Идея Нурсултана Назарбаева с праймериз как с сердцевиной обновления партии «Nur Otan» сработала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Праймериз 2020 пошли все. Не только большой процент молодежи и женщин, но также и известные общественные деятели. Среди них многие были критически настроены по отношению к власти. Теперь, вступив в партию, они смогут реализовать свои идеи и реформы во благо страны. «Это своего рода завоевание партии изнутри», - заявил известный общественный деятель Ермухамет Ертысбаев в интервью Azattyg Ruhy, передает МИА «Казинформ».

«Назову несколько фамилий. Это Марат Шибутов, Галым Байтук. Они вступили в партию «Nur Otan», чтобы со своей критической позиции уже внутри партии воздействовать не только на партию, а попытаться попасть в партийный список Мажилиса. Это и есть завоевание партии изнутри. Не бороться с этой партией в рамках ОСДП, «Бирлик», «Азат» и других зарегистрированных политических партий, а внутри. Я не раз советовал политизированной части казахстанского общества и оппозиционно настроенным гражданам вступать в другие партии, не обязательно в «Nur Otan». Потому что зарегистрировать новую партию достаточно сложно, несмотря на то, что Президент Токаев снизил необходимое для регистрации число с 40 тысяч членов до 20 тысяч. Тем не менее я вижу, что демократическая партия во главе с Жанбулатом Мамаем до сих пор так и не зарегистрировалась. А между тем я недавно узнал такую цифру: 42 тысячи человек только за последний месяц вступили в партию «Nur Otan». Это те, кто хочет участвовать в праймериз. Вот эта вся кампания очень сильно всколыхнула общественно-политическую составляющую в нашей стране, и идея Нурсултана Назарбаева с праймериз – как с сердцевиной обновления партии «Nur Otan» – сработала», - рассказал Ертысбаев.

Напомним, с 1 (00.00) по 3 октября (14.00) планируется проведение голосования в рамках праймериз, в том числе через мобильное приложение и специальный веб-портал.

В последний день голосования (3 октября) в тех населенных пунктах, где нет интернета, проголосовать можно будет по бумажным бюллетеням.

Полную версию интервью можно будет посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=i2-DE1KOPOU.



