Ермухамет Ертысбаев: «Фактор Назарбаева» - залог успеха перезагрузки партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный деятель Ермухамет Ертысбаев высказался о политическом долголетии Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. По его словам, Касым-Жомарт Токаев – Президент страны, верховный арбитр, стоящий над тремя ветвями власти по Конституции Республики Казахстан. Ертысбаев подчеркнул, что Елбасы нашел в лице Токаева преемника, «передал ему власть, назвал самым достойным», передает МИА «Казинформ».

«Назарбаев же занимается идеологией, политической партией, Ассамблеей. По-моему, это очень комфортная ситуация и этот тандем работает эффективно. Это здорово во всех отношениях. И вот такой момент, что всякие критиканы, диванные критики оголтелые в социальных сетях, которые требуют полного ухода Назарбаева со всех должностей, меня просто поражают. Назарбаев оставил должность Президента в марте, когда ему было 78 лет. В этом возрасте Байден победил на выборах в США – экономики номер один, самой могущественной державы в мире. Трампу 74 года, а он что заявил? В 2024 году собрался баллотироваться (в президенты США – прим.), а ему будет 78 лет. Видите, какие совпадения? Поэтому глядя на Трампа, на Байдена и на Назарбаева, я одно могу сказать, что возраст – это всего лишь цифры. И то, что Назарбаев находится в отличной интеллектуальной и физической форме, руководит партией, я считаю, что это благо для страны, для Казахстана. И пользуясь случаем, хочу пожелать ему долгих лет жизни, дальнейших успехов, и чем дольше он будет оставаться на политической сцене Казахстана, тем больше у нас шансов не впасть в какие-то тотальные кризисы, в которые впадают наши соседи и страны СНГ», - выразил мнение Ермухамет Ертысбаев.

Именно «фактор Назарбаева» государственный деятель назвал залогом успеха перезагрузки партии «Nur Otan».

«Я считаю, что этот фактор решающий. Нурсултан Назарбаев – политик мирового уровня. Я знаю его с 1990 года. За 30 лет никто в Казахстане, никто в нашей стране не уделял такого громадного внимания идеологии, партийно-политическим ценностям страны, строительству политической партии. Он всегда придавал этому большое значение. Во-первых, он 20 лет до развала Союза работал в партийно-государственных органах, прошел все ступени. То есть он всегда знал, что такое идеология, хотя прямого отношения к идеологии он не имел, занимаясь производством, экономикой, промышленностью. Я помню, в 2010 году Назарбаев говорил, что очень важно иметь сильную партию центристского плана в лице Nur Otan на ближайшие полвека. Потому что это стержень стабильного и устойчивого развития страны. Вот его позиция», - рассказал Ертысбаев.

Государственный деятель также прокомментировал ход избирательной кампании по выборам в Мажилис.

«Мой прогноз такой: Nur Otan победит очень внушительно. Вся работа заранее была проведена. Узнаваемость партийных списков – это же очень важно. Представьте, что человек придет 10 января, а он вообще не знает этих людей – ни в партии «Ақ жол», ни в Народной Партии, и так далее. А партийные списки Nur Otan уже известны, они апробированы через 17 тысяч наказов избирателей. Это же гигантская работа была проведена!

Другие партии, я смотрю, как-то вяло работают. И у меня такое ощущение, что они сделали ставку просто на протестный электорат и на последние 2-3 недели перед выборами, хотя это будет уже перед самым Новым годом. И это большая ошибка, на мой взгляд, других политических партий. Представьте, я просто назову один фрагмент: «Nur Otan» разработал 216 региональных предвыборных программ по каждому району, городу, области. Это единственная реально работающая политическая партия, причем не просто сейчас в преддверие выборов, она работает каждый день. Вот реальная картина, которую я сейчас вижу в Казахстане», - выразил мнение Ермухамет Ертысбаев.



