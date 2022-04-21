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    Ермухамбет Конуспаев назначен замминистра иностранных дел РК

    21 Апреля 2022, 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Конуспаев Ермухамбет Болатпекович назначен заместителем министра иностранных дел РК.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ермухамбет Конуспаев родился 8 октября 1976 года в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби и Рейнско-Вестфальский технический университет.

    Свою дипломатическую карьеру начал в 2001 году с должности атташе департамента двустороннего сотрудничества МИД РК. Работал в посольствах РК в Германии и Австрии. В 2008 году был старшим консультантом в Комитете по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК. После занимал должность заместителя директора департамента внешнеэкономической политики, а в 2017 году назначен директором департамента евразийской интеграции МИД РК. До назначения заместителем министра иностранных дел Казахстана с августа 2019 года был генеральным консулом РК во Франкфурте-на-Майне. Имеет дипломатический ранг советника I класса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МИД РК Президент Казахстана Акорда Назначения
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