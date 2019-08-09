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    Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом строительства кафедрального собора в Кокшетау

    9 Августа 2019, 20:22

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев совместно с епископом Серапионом Кокшетауским и Акмолинским осмотрел ход строительства православного храма в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Руководительрегиона обсудил с подрядчиком вопросы строительства. В настоящее время идутнаружная отделка собора, облицовка цоколя. Установлены купола и колокол,подведены инженерные сети. На сегодняшний день объем выполненныхстроительно-монтажных работ составил 70%. Внутреннюю роспись храма планируютначать со следующего года.

    Строительствокафедрального собора ведется на добровольные пожертвования организаций,трудовых коллективов и частных лиц. Ожидается, что величественный храм,расположенный в живописном месте на берегу залива, станет еще одним украшениемархитектурного облика областного центра.

    Автор:

    Акмолинская область Религия Строительство Общество
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