Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области

    2 Декабря 2022, 15:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен акимом Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Маржикпаев Ермек Боранбаевич, 1969 года рождения, уроженец г.Целиноград. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С.Сейфуллина (учитель истории), Университет «Туран» (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).

    Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 г.Астана.

    В 1992-1993 годы — учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

    В 1993-1994 годы — директор МЧП «Шонай».

    В 1994-2008 годы — директор ТОО «Береке-Бурабай».

    В 2008-2012 годы — аким Аршалынского района Акмолинской области.

    В 2012-2013 годы — аким Зерендинского района Акмолинской области.

    В 2013-2014 годы — заместитель акима Акмолинской области.

    В 2014-2015 годы — Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

    В 2015-2019 годы — аким города Кокшетау Акмолинской области.

    В марте 2019 года назначен акимом Акмолинской области.

    2 декабря 2022 года переназначен акимом Акмолинской области.


    Фото: dialog.egov.kz
    Акмолинская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проблемные вопросы теплоснабжения поднял на оперативном штабе новый аким СКО
    Свыше 9 тысяч безработных привлекли к общественным работам в Жамбылской области
    Актобе будет развиваться как город-миллионник
    30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров