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    Ермек Алпысов освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК

    12 Февраля 2021, 18:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Алпысов Ермек Амантаевич освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Ермек Алпысов родился в 1971 году в Северо-Казахстанской области.

    В разные годы работал в коммерческом секторе. Занимал должности заместителя акима Аксуского района Алматинской области, заместителя акима г. Талдыкорган, акима г. Талдыкорган. Трудился на различных должностях в Администрации Президента РК.

    С 2019 года по настоящее время — вице-министр национальной экономики РК.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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