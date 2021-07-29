Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Ермахан Ибраимов прокомментировал поражение Василия Левита на Олимпиаде

    29 Июля 2021, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов прокомментировал поражение Василия Левита в стартовом поединке на Олимпиаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Левит во втором раунде пропустил удар от испанского боксера. Я пристально следил за этим боем. Судья на ринге должен был сразу же после первого удара открыть счет и засчитать нокдаун. Судья упустил момент. Таким образом, была предоставлена возможность сопернику нанести еще один удар», - сказал Ермахан Ибраимов в ходе онлайн-брифинга.

    Он также добавил, что соперник Левита был далеко не из слабых.

    «Во-вторых, Левит очень близко подошел, его соперник кубинец. Он принял гражданство Испании и выступает за эту страну. Поэтому это не слабый соперник. Нельзя обвинять Левита, он приложил все усилия», - добавил Ермахан Ибраимов.

    Ранее сообщалось, что Василий Левит сенсационно нокаутом проиграл первый бой на Олимпиаде-2020.

    Левит начал борьбу со второго круга, где его соперником стал испанец Энмануэль Рейес Пла. Бой завершился в пользу Рейеса нокаутом во втором раунде. При этом в первом раунде судьи также отдали предпочтение испанскому спортсмену. В четвертьфинале Энмануэлю будет противостоять олимпийский чемпион Рио-2016 и неоднократный чемпион мира, кубинец Хулио ла Крус.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии