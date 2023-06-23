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    Ерлану Карину доложили о проблемах Института археологии имени Маргулана

    23 Июня 2023, 16:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин ознакомился с работой Института археологии имени А.Х. Маргулана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как известно, Глава государства на II заседании Национального курултая дал поручение создать необходимые условия для модернизации и обеспечения должной работы Института, обеспечив его соответствующими ресурсами.

    Ерлан Карин ознакомился с лабораториями, фондохранилищем, архивом и библиотекой Института, с результатами проведенного текущего ремонта здания.

    Затем Государственный советник провел совещание, на котором генеральный директор Института Акан Онгар доложил об имеющихся проблемах и предлагаемых путях их решения.

    По итогам совещания Ерлан Карин определил государственным органам ряд конкретных задач по выполнению поручения Президента.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Акорда Ерлан Карин Археология
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