Ерлан Тургумбаев встретился с послом США Уильямом Мозером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с полномочным послом США в Казахстане Уильямом Мозером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

Сторонами отмечен высокий уровень взаимодействия в сфере подготовки специалистов. Обсуждены вопросы сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам, интернет-мошенничествам и незаконному обороту наркотиков.

Кроме того, глава ведомства рассказал американской стороне о принимаемых мерах в области реформирования органов внутренних дел, в том числе, о модернизации пенитенциарной системы.

Уильям Мозер отметил положительные достижения МВД Казахстана в сфере борьбы с торговлей людьми и соблюдения прав человека.

Также сторонами подведены итоги реализации межправительственного Меморандума о взаимопонимании в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка.

На встрече подписан Дополнительный протокол к Меморандуму, в котором предусмотрено расширение взаимодействий в сфере борьбы с киберпреступностью, наркобизнесом и мошенничеством.

В завершении встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.



