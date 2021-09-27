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    Ерлан Тургумбаев встретился с послом США Уильямом Мозером

    27 Сентября 2021, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с полномочным послом США в Казахстане Уильямом Мозером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

    Сторонами отмечен высокий уровень взаимодействия в сфере подготовки специалистов. Обсуждены вопросы сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам, интернет-мошенничествам и незаконному обороту наркотиков.

    Кроме того, глава ведомства рассказал американской стороне о принимаемых мерах в области реформирования органов внутренних дел, в том числе, о модернизации пенитенциарной системы.

    Уильям Мозер отметил положительные достижения МВД Казахстана в сфере борьбы с торговлей людьми и соблюдения прав человека.

    Также сторонами подведены итоги реализации межправительственного Меморандума о взаимопонимании в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка.

    На встрече подписан Дополнительный протокол к Меморандуму, в котором предусмотрено расширение взаимодействий в сфере борьбы с киберпреступностью, наркобизнесом и мошенничеством.

    В завершении встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК США МВД РК
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