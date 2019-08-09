Ерлан Тургумбаев рассказал коллегам из Центральной Азии о работе казахстанских полицейских

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции ЕрланТургумбаев рассказал зарубежным коллегам о том, как казахстанские полицейскиеборются с транснациональной преступностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкойна пресс-службуМинистерства внутренних дел РК.

Сегодня в Алматына втором Совещании министров внутренних дел Республики Казахстан, КыргызскойРеспублики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан были обсуждены вопросыповышения эффективности взаимодействия органов внутренних дел в розыскепреступников, а также активизации сотрудничества органов внутренних делприграничных регионов в противодействии кражам чужого имущества.

«Есть немалопримеров раскрытия совместными усилиями тяжких преступлений, успешного розыскаи задержания опасных преступников, совершивших преступления на территорияхнаших стран. Положительно сказывается на оперативной обстановке в регионепроведение совместных мероприятий. Хотел бы

подчеркнуть, что в этой работенакоплен положительный опыт в рамках СНГ при проведении международной операции«Розыск» (ежегодно в два этапа). Кроме того, впервые в четырехстороннем форматена территориях наших стран проведены скоординированные оперативно-профилактическиеоперации «Скотокрад» (декабрь 2018 года) и «Стоп-трафик» (ноябрь 2018 года),направленные на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений,связанных с кражей скота и торговлей людьми», - сказал Ерлан Тургумбаев в своемвыступлении.

По его словам, врамках операций задержаны уголовные преступники, находившиеся в международномрозыске, обнаружены и изъяты несколько десятков голов скота, незаконноперегоняемых через границы, выявлено почти 100 преступлений, связанных сторговлей людьми.

«В рамкахШанхайской организации сотрудничества (входят восемь стран, в том числе Казахстан,Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) буквально недавно (в июле текущего года)проведена первая антинаркотическая операция «Паутина», направленная напресечение каналов поставки и распространения синтетических наркотиков. Отмечу,что в ходе мероприятия на территории стран ШОС выявлено более 1 тыс.наркопреступлений, изъято почти 7 тонн различных наркотиков, задержано более 2тыс. человек за совершение наркоправонарушений. По решению глав государств(ШОС) данная операция впредь будет проводиться на постоянной основе», - отметилглава МВД РК.

Вместе с тем, навстрече было отмечено, что совместная розыскная работа является сейчас самойрезультативной основой нашего практического взаимодействия в борьбе странснациональной преступностью. В текущем году по запросам органов внутреннихдел из стран Центральной Азии на территории Казахстана разыскано почти 70преступников, в том числе совершивших особо тяжкие преступления.

«В рамкахсовместной розыскной работы оказывается конкретная практическая правовая помощьпо уголовным делам. В текущем году из Казахстана в Кыргызстан и Узбекистанвыезжало по четыре оперативно-следственные группы. Все они получили необходимуюподдержку и содействие коллег. За что хотел бы выразить признательностьприсутствующим здесь руководителям министерств. Уверен, что раскрытие многихпреступлений и задержание разыскиваемых преступников стало возможным вследствиеличных контактов руководителей и сотрудников наших органов внутренних дел. Дляповышения эффективности нашего взаимодействия в сфере розыска преступников,необходимо дальнейшее укрепление связей между нашими профильнымиподразделениями», - заключил Ерлан Тургумбаев.