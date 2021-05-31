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    Ерлан Тургумбаев проверил работу полиции в северных регионах страны

    31 Мая 2021, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев с рабочим визитом посетил северные регионы страны. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Костанайской области Ерлан Тургумбаев проверил работу участковых и техническую оснащенность полиции. Министр также побывал в Центре оперативного управления. Этот центр включает в себя 211 камер видеонаблюдения. 60 камер, установленных во дворах жилых домов в рамках проекта «Безопасный двор», также подключены к этому центру. Областная полиция с помощью камер видеонаблюдения с начала года раскрыла около 60 преступлений и выявила более 10 тысяч административных правонарушений», - сообщил Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    По его словам, это повлияло на снижение уличной преступности на 40%.

    «Как известно, Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия особое внимание уделил укреплению штатной численности инспекторов по защите женщин от насилия. В этой связи за каждым отделом полиции Костанайской области закреплено 19 инспекторов, работающих в данном направлении. Ерлан Тургумбаев также встретился с волонтерами и дал высокую оценку работе созданного в 2017 году поискового отряда друзей», - отметил представитель МВД.

    В прошлом году с помощью этого отряда было разыскано 98 человек.

    «Затем министр посетил Северо-Казахстанскую область, где ознакомился с работой Центра оперативного управления, Центра кинологической службы и кавалерийского отделения. В Петропавловске Ерлан Тургумбаев провел личный прием граждан и встретился с личным составом. В ходе встречи с полицейскими области глава МВД отметил, что Северо-Казахстанская область граничит с тремя областями Российской Федерации. Это дает определенную специфику работе полиции в регионе», - подчеркнул спикер.

    «В этой связи министр поручил держать на постоянном контроле вопросы, связанные с незаконной миграцией, интернет-мошенничеством, кражами скота, распространением синтетических наркотиков. Ведь эти виды преступлений часто носят трансграничный характер, и для борьбы с этими видами преступлений необходимо тесное взаимодействие с зарубежными коллегами», - заключил Н. Ораз.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Костанайская область Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Безопасность МВД РК Цифровой Казахстан Общество
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