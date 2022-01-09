Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Ерлан Тургумбаев  призвал казахстанцев сообщать обо всех подозрительных лицах

    9 Января 2022, 09:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И. о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев призвал казахстанцев сообщать в полицию обо всех подозрительных лицах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар24».

    «В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодня во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    И.о. министра внутренних дел попросил казахстанцев проявить терпение к вынужденным ограничениям, призвал сохранить спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористической операции.

    «Не поддаваться на провокации и сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране», - добавил спикер.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность МВД РК Общество ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам