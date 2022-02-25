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    Ерлан Тургумбаев назначен советником Президента РК

    25 Февраля 2022, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович назначен советником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности Министра внутренних дел Республики Казахстан.

    Генерал-лейтенант полиции Тургумбаев Ерлан Заманбекович родился 14 августа 1962 года в городе Алматы.

    Имеет высшее юридическое и высшее экономическое образование, ученую степень кандидата юридических наук (2004 г.).

    Полный кавалер ордена «Даңқ» І и ІІ степени, награжден орденом «Айбын» ІІ степени, знаком «Кайсар» І степени, медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза», юбилейными и ведомственными медалями.

    Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    Трудовую деятельность начал в 1984 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

    С 1986 по 2000 годы занимал различные должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

    С 2000 года – работал начальником Девятого департамента и Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

    С апреля 2003 – начальник Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области МВД Республики Казахстан.

    С мая 2006 – председатель Следственного комитета МВД Республики Казахстан.

    С июля 2006 – начальник Департамента внутренних дел города Алматы МВД Республики Казахстан.

    С декабря 2012 – заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

    С февраля 2019 года по настоящее время – министр внутренних дел Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Назначения МВД РК Ерлан Тургумбаев
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