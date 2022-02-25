Ерлан Тургумбаев назначен советником Президента РК

Генерал-лейтенант полиции Тургумбаев Ерлан Заманбекович родился 14 августа 1962 года в городе Алматы.

Имеет высшее юридическое и высшее экономическое образование, ученую степень кандидата юридических наук (2004 г.).

Полный кавалер ордена «Даңқ» І и ІІ степени, награжден орденом «Айбын» ІІ степени, знаком «Кайсар» І степени, медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза», юбилейными и ведомственными медалями.

Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1984 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

С 1986 по 2000 годы занимал различные должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

С 2000 года – работал начальником Девятого департамента и Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

С апреля 2003 – начальник Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области МВД Республики Казахстан.

С мая 2006 – председатель Следственного комитета МВД Республики Казахстан.

С июля 2006 – начальник Департамента внутренних дел города Алматы МВД Республики Казахстан.

С декабря 2012 – заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

С февраля 2019 года по настоящее время – министр внутренних дел Республики Казахстан.